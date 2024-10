Helmut Krüger Potsdam Freitag, 18.10.2024 | 10:32 Uhr

Vielleicht wäre noch ein kurzes "Eintauchen" in die Geschichte ratsam, was darin besteht, dass das Gebäude 1945 ja noch ein Neubau war, in etwa so, als fände heutzutage eine Konferenz in einem Gebäude von 1996 statt. Das lässt die Wahl nachvollziehbar werden, incl. der Tatsache, dass es vom Krieg unbehelligt blieb, während die nicht all zu weit entfernt liegende Glienicker Brücke mit Absicht zerstört wurde.



Die dort tagenden Siegermächte, deren Fahnen im großen Konferenzsaal hängen, waren die USA, die Sowjetunion und das United Kingdom; Frankreich wurde erst später in die Beratungen einbezogen, war also hier nicht dabei.