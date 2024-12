Das historische Jagdschloss Stern in Potsdam wird für mehrere Millionen Euro saniert. Das teilte das Kulturministerium am Dienstag in Potsdam mit. Im ersten Bauabschnitt sollen demnach bis 2030 das Kastellanhaus und Nebengebäude instandgesetzt werden.

Für die Planung der rund 5,8 Millionen Euro teuren Arbeiten will Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Donnerstag einen Förderbescheid in Höhe von 220.000 Euro an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten überreichen.

Das Jagdschloss Stern ist den Angaben zufolge Potsdams ältester erhaltener Schlossbau. König Friedrich Wilhelm I. (1688-1740) ließ das Bauwerk von 1730 bis 1732 im Stil eines holländischen Bürgerhauses errichten. Der Standort habe eine bis in das 18. Jahrhundert zurückreichende gastronomische Nutzungsgeschichte, hieß es.

Das Kastellanhaus wurde demnach bis 1992 als Gaststätte mit Biergarten genutzt und steht seither leer. Die Stiftung plane nun die Wiederbelebung des Standortes Jagdschloss Stern mit einem gastronomischen Angebot, heißt es.