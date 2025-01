Museen in Berlin

In den vergangenen Jahren sei deutlich geworden, dass die SPK ihr Potenzial nicht ausschöpfen könne und mit ihren herausragenden Sammlungen noch erfolgreicher ein breites Publikum hierzulande und weltweit ansprechen könnte, heißt es in einer Mitteilung der Staatsministerin für Kultur und Medien. Dafür sei mehr Geld nötig. Das bislang noch gültige Finanzierungsabkommen, stamme aus dem Jahr 1996 und sei seitdem nicht angepasst worden.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) wird ab 2026 stärker gefördert. Darauf einigten sich Vertreter der Bundesregierung und der Landesregierungen Anfang des neuen Jahres, wie die Kultursstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Freitag mitteilte. Bund und Länder werden ihre jährlichen Beiträge zur Finanzierung der SPK ab 2026 um insgesamt zwölf Millionen Euro erhöhen, wovon der Bund neun Millionen bezahlt.

Bund und Länder hatten Mitte Dezember 2024 eine neue Finanzierung der Stiftung beschlossen. Wie bisher trägt der Bund 75 Prozent der Betriebsausgaben, die Länder 25 Prozent. Die Baukosten übernimmt der Bund allein. Ausgaben, die über den jährlichen Sockelbetrag hinausgehen, trägt der Bund ebenfalls zu 75 Prozent, auf Länderseite kommt allein das Land Berlin dafür auf. Das Abkommen tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

In einem zweiten Schritt soll nun eine Strukturreform der von Bund und Ländern getragenen Stiftung erfolgen. Roth wirbt dafür, das Ende des Jahres in den Bundestag eingebrachte entsprechende Gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden.