Ist das jetzt George Orwells "1984" - oder Gefängnisalltag? So totalitär geht es im Gefängnis natürlich nicht zu, aber es zeigt sich bei dieser Premiere mit sechs Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee schnell, weshalb das "Aufbruch"-Theaterteam George Orwells dystopischen Überwachungsroman ausgewählt hat: Es lässt sich hinter Gittern leicht über die Spannung aus Unfreiheit und Überwachung einerseits und Glück, Freiheit, Liebe andererseits nachdenken.

Max Sonnenberg ist im Gefängnistheater "Aufbruch" zum Schauspiel gekommen. Für ihn war es ein Schlüsselerlebnis. Dass das Theater jetzt durch die Sparpläne des Senats in Gefahr ist, macht ihm Angst. Was das Spiel für ihn bedeutet, erzählt er im Interview.

Bei Orwell redet sich die Gesellschaft in der Totalüberwachung allerdings ein, das eigene Glück freiwillig der absoluten Freiheit vorgezogen zu haben. Die unterdrückten Menschen glauben den Fake News des Diktators, ihre Welt würde immer besser - während Bürger:innen gefoltert, umgebracht und aus dem Gedächtnis der Gesellschaft ausradiert werden. Im Gefängnis glaubt dagegen wohl kaum einer an das große Glück in der Unfreiheit.

Doch der Stoff bietet sich an, um mit ihm über große, bedrückende Fragen nachzudenken: Wovor fürchte ich mich am meisten? Wo übersteigt meine Angst meine Liebe? Gibt es überhaupt einen Menschen, dem man bis in den Tod vertrauen kann? Winston, die Hauptfigur im Roman, wird letztlich durch die unbändige Panik vor Ratten innerlich gebrochen: Als ihm die Rattenschar direkt vors Gesicht gebunden wird, liefert er seine Geliebte Julia ans Messer. Auf der Theaterbühne im Kultursaal der JVA Plötzensee spielt Harun (die meisten Spieler möchten ihren Nachnamen nicht veröffentlichen) eindrücklich den Gefolterten Winston, der in höchster Not alles verrät, wofür er lebt.