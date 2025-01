VR-Brillen für das Publikum, eine Opernperformance mit einer halb nackten Nonne und ein Stück des verstorbenen Volksbühnen-Intendanten René Pollesch : Die Jury des Berliner Theatertreffens hat am Mittwoch die zehn Inszenierungen vorgestellt, die sie für das Festival ausgewählt hat. Sie werden im Mai während des Gipfeltreffens der deutschsprachigen Bühnen in Berlin gezeigt.

In Stuttgart versetzte die Inszenierung der Oper "Sancta" der Tanz- und Performance-Künstlerin Florentina Holzinger das Publikum und die Boulevard-Presse in Aufregung. Bei der Premiere in Berlin blieb es ruhig, zumindest bis zum Ende. Von Maike Gomm

Die blutige Opernperformance "Sancta" der österreichischen Choreographin Florentina Holzinger ist ebenfalls eingeladen. Sie feierte in Schwerin Premiere und wurde auch an der Volksbühne gezeigt, die den Abend coproduziert hat. Holzinger ist bereits zum dritten Mal beim Theatertreffen dabei und für ihre spektakulären Inszenierungen mit meist nackten Darstellerinnen bekannt.

In "Sancta" bringt sie mit aufreizender Deutlichkeit lesbische Liebesszenen auf die Bühne, zieht christliche Rituale ins Lächerliche und prangert die sexuelle Unterdrückung der Frau an. An der Staatsoper in Stuttgart hatten Besucher bei den ersten beiden "Sancta"-Abenden über Übelkeit geklagt. Es gab auch Berichte über Arzteinsätze.