Humboldt-Forum, erste Etage: Auf 4.000 Quadratmetern geht es um Berlin und seine Rolle in der Welt. Verantwortet wird die Dauerausstellung "Berlin global" von der Stiftung Stadtmuseum Berlin. In diesem Jahr muss die Stiftung allerdings wegen des Sparkurses im Land Berlin mit 3,6 Millionen Euro weniger auskommen als ursprünglich geplant.

Plagemann wehrt sich allerdings gegen die Idee aus der schwarz-roten Koalition, das Stadtmuseum solle aus dem Humboldt-Forum aussteigen. Seit 2021 ist die Stiftung Stadtmuseum mit seiner Ausstellung dort vertreten. Plagemann betont, die Berlin-Ausstellung sei erfolgreich und komme gerade beim jungen Publikum gut an. Sie sei für diesen Ort entwickelt worden, alternative Ausstellungsflächen gebe es nicht. Zudem argumentiert die Direktorin, "wir werden mit 'Berlin global' nicht kurzfristig aus dem Humboldt-Forum ausziehen können." Dafür gebe es vertragliche und organisatorische Gründe.

Im Land Berlin müssen in diesem Jahr alle Ressorts zusammen drei Milliarden Euro sparen. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat vor den Weihnachtsferien einen entsprechenden Nachtragshaushalt für 2025 beschlossen. Die Etatkürzung betrifft die Berliner Kultur mit rund 130 Millionen Euro.

Die Stiftung Stadtmuseum will nun Einspar-Alternativen zu einem Auszug der Berlin-Ausstellung aus dem Humboldt-Forum suchen. "Wir schauen uns das sehr genau an", sagt Sophie Plagemann. Es würden alle Optionen geprüft, "wie wir mit den Einsparungen als Stiftung Stadtmuseum umgehen, ohne unsere Angebote an das Publikum einzuschränken".

Noch ist allerdings offen, wie das funktionieren soll. Plagemann hofft, mit der Ausstellung im Humboldt-Forum bleiben zu können – mindestens, bis das Stammhaus am Köllnischen Park, das Märkische Museum, wieder offen ist. Dieses wird saniert. Geplant ist die Wiedereröffnung laut Plagemann im Jahr 2028.