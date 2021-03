"Endlich wieder richtiges Theater" ?

AndreasX Berlin Samstag, 20.03.2021 | 12:20 Uhr

Es ist wirklich gut, dass man in D schaut was möglich ist.... mit einem großen Aufwand.

Würde man schlau sein fragt man in den Niederlanden nach, da hat man das schon gemacht aber die haben auch richtig probiert ... ein Teil der Teilnehmer mit Maske, ein Teil mit faceshield und ein Teil ohne alles... so kann man wirklich sehen was bringt was .... aber es ist schon besser wenn D es extra probiert, ist ja hier ein anderer Virus.

Ironie off