Schwedt (Uckermark) - Landarzt Amin Ballouz in Praxis von Patient angegriffen

Do 06.06.24 | 11:58 Uhr

dpa/Rolf Kremming Audio: Antenne Brandenburg | 06.06.2024 | Polizeisprecher Roland Kamenz | Bild: dpa/Rolf Kremming

Ein 23-Jahre alter Mann hat am Mittwoch im Ärztehaus am Bertolt-Brecht-Platz in Schwedt (Uckermark) einen Mediziner angegriffen. Das hat die Polizeidirektion Ost am Donnerstag auf Nachfrage bestätigt. Nach rbb-Informationen soll es sich dabei um den bundesweit bekannten Arzt Amin Ballouz handeln. Er ist unter anderem die Vorlage für die ZDF-Fernsehserie "Doktor Ballouz".

Patient schlägt Arzt ins Gesicht

Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein 23 Jahre alter Mann in der Praxis die Kontrolle verloren, nachdem ihm eine Krankschreibung verwehrt wurde. Polizeisprecher Roland Kamenz sagte dazu: "Als man ihm erklärte, dass das nur möglich wäre, wenn der Arzt ihm zuvor untersucht hätte, reagiert er sehr aggressiv. Er soll in der Praxis auch randaliert und rumgepöbelt haben. Als der Arzt in der Folge aus dem Behandlungszimmer heraustrat, ist er von dem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden." Dabei sei der Mediziner leicht verletzt worden und wurde daraufhin in der Praxis von einem anderen Arzt behandelt. Alarmierte Beamte haben die Personalien des 23-Jährigen aufgenommen und einen Platzverweis erteilt, wie es weiter heißt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Vorbild für ZDF-Serie

Amin Ballouz ist als Jugendlicher vor dem Krieg im Libanon nach Deutschland geflohen und studierte Medizin. Später arbeitete unter anderem als Landarzt in der Uckermark, wo er mit einem Trabbi zu Hausbesuchen fuhr. 2016 veröffentlichte Ballouz das Buch "Deutschland draußen: Das Leben des Dr. Amin Ballouz, Landarzt" und wurde zur Vorlage für die Arztserie "Doktor Ballouz". Diese handelt von einem ungewöhnlichen Chefarzt - verkörpert durch Schauspieler Merab Ninidze - in einer kleinen Klinik in der Uckermark. Die Serie wird seit 2021 ausgestrahlt.