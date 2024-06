Brand auf Baustelle für geplante Flüchtlingsunterkunft in Marwitz

Do 06.06.24 | 16:41 Uhr

In Marwitz, einem Ortsteil der Gemeinde Oberkrämer nahe Velten (Oberhavel), gab es am frühen Donnerstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz. Wie die Polizei dem rbb bestätigte, kam es gegen 13.50 Uhr auf der Baustelle einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Lindenstraße zu Explosionen, offenbar ausgelöst durch Gasflaschen. Laut Polizei haben sich diese bei den Bauarbeiten erhitzt, wodurch eine Explosion ausgelöst wurde.