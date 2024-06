Prozessauftakt in Frankfurt (Oder)

Ein 32 Jahre alter Mann muss sich seit Freitag am Landgericht Frankfurt (Oder) wegen Mordes verantworten. Der angeklagte Berliner soll im vergangenen September in Gosen bei Erkner (Oder-Spree) einen 21-Jährigen erstochen haben.

Laut Anklage soll er einen heimtückischen Mord aus Habgier begangen haben, um eine andere Straftat zu verdecken. "Der 21 Jahre alte Mann soll zuvor als Fahrer eines sogenannten Koks-Taxis für ein Drogengeschäft zum Tatort zitiert worden sein" erklärte Gerichtssprecher Michael Smolski dem rbb am Donnerstag. "Dort soll der Angeklagte den jüngeren Mann erstochen haben, mit dem Ziel, an Drogen und Geld zu kommen."

Laut Anklage wurde dem 21-jährigen Opfer bei der Drogenübergabe in einer Kleingartenanlage durch eine geöffnete Autoscheibe mit einem Messer in den Hals gestochen. Anschließend wurde das Auto mit dem Leichnam in Brand gesetzt. Die Ermittlungen dauerten anschließend fast einen Monat, bis die Polizei den mutmaßlichen Mörder festnehmen konnte.