SoIsses Berlin Dienstag, 25.06.2024 | 14:32 Uhr

Warum sollte das BGH jetzt anders urteilen. Der Fehler liegt im Amt bzw. bei dem Sachbearbeiter und nicht an der Rechtssprechung bzw. dem Prozess wie verwaltungstechnisch bei einem Grundstück vorzugehen ist bei einem Erbfall, Zwangsräumung, etc.. Ds BGH wird nicht anders urteilen, weil kein Fehler an sich vorliegt. Hätte das Amt korrekt gearbeitet wäre das nie passiert. Das Amt soll die Kosten für alles tragen und der ursprüngliche u. rechtmäßige Besitzer sollte endlich die endlich die Kohle inkl. Bonus oben drauf für de Wertsteigerung als Entschädigung nehmen und es gut sein lassen, damit die Familie endlich in Ruhe dort leben kann. aber das ist nicht die Aufgabe des BGH dies zu richten.