Als Begründung führte das Gericht an, dass Mitglieder einer Partei, die im Verdacht steht, verfassungsfeindlich zu sein, als "unzuverlässig" einzustufen sind - daher sei ihnen der Waffenbesitz zu untersagen [wdr.de]. Zuverlässigkeit und Unzuverlässigkeit sind wichtige Kategorien, wenn es darum geht, ob ein Mensch in Deutschland eine Waffe besitzen darf oder nicht.

Außerdem heißt es im Waffengesetz weiter, dass Personen als unzuverlässig gelten, wenn sie Mitglied "in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat, waren", oder wenn seit der Beendigung der Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen seien. Auf diesen Paragrafen des Waffengesetzes bezog sich das Verwaltungsgericht in Düsseldorf, weshalb den beiden AfD-Mitgliedern der Waffenbesitz untersagt wurde.

Über die Frage, ob die AfD verfassungswidrig ist, wird gestritten. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und in Sachsen wird die AfD vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Den Brandenburger Landesverband hingegen stuft der Verfassungsschutz als rechtsextremen Verdachtsfall ein und beobachtet ihn. In Berlin steht die AfD nicht unter Beobachtung. Auf Bundesebene hat der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft.

Ob es reicht, dass eine Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder als extrem eingestuft worden ist, ist fraglich. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf urteilte, dass eine Mitgliedschaft in der AfD ausreicht, um als unzuverlässig zu gelten und daher der Waffenbesitz verboten werden muss. Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg entschied im Juli 2023 anders. Laut dem Gericht genügt es nicht, dass die AfD in Sachsen-Anhalt damals vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, um den Mitgliedern der AfD die Zuverlässigkeit im Sinne des Waffengesetzes zu entziehen.