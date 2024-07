An fast jedem zweiten Brandeinsatz in Berlin sind die Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehren beteiligt. Oft arbeiten sie unter prekären Bedingungen. Jetzt löst die Innensenatorin ein Versprechen ein und öffnet den Geldbeutel.

Die Freiwillige Feuerwehr in Berlin bekommt für ihre Arbeit bald mehr finanzielle Anerkennung. Wie die Innenverwaltung dem rbb mitteilte, wird die Dienst- und Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder von 3,50 Euro auf 6,00 Euro pro Stunde angehoben.



Auch die Aufwandspauschalen für Personen mit besonderen Aufgaben steigen. Wehrleitungen zum Beispiel sollen in Zukunft 160 Euro pro Monat erhalten, bisher waren es 125 Euro. Die Änderungen treten rückwirkend zum 1. Januar in Kraft. Im Haushalt sind dafür in diesem und im nächsten Jahr jeweils 1,1 Millionen Euro zusätzlich eingestellt.



Beschlossen ist laut Innenverwaltung außerdem eine Öffnungsklausel, um der Behördenleitung der Freiwilligen Feuerwehr mehr Flexibilität zu geben. So soll sie entscheiden können, Einheiten mit Sonderaufgaben einzurichten und dieses Engagement entsprechend zu honorieren. Die Verwaltung muss dies dann aber noch genehmigen.