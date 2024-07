Ein Millarden-Loch klafft im Haushalt des Senats. In den Bezirken ist Sparen angesagt, auch bei sozialen Projekten. In Berlin-Karow bangt das Stadtteilzentrum. Hier finden Menschen Halt, denen das Ankommen besonders schwerfällt. Von Margarethe Neubauer

Die acht Frauen stehen dicht beieinander, haben den Blick selbstbewusst in die Kamera gerichtet. Sie tragen bunt gemusterte Kleider und moderne Trainingsjacken. Eine von ihnen ist Adolphine Landgraf. Auf dem Foto hält sie zwei der anderen Frauen im Arm. "Wir wollen zeigen, dass wir uns wohlfühlen", sagt die 47-Jährige, die heute eine Turbanfrisur und ein leuchtend grünes Kleid trägt. "Und, dass wir offen sind." Die Fotografien sollen Teil einer Ausstellung werden, die im Stadtteilzentrum in Berlin-Karow zu sehen ist.

"Meine Nachbarn haben mich nie gegrüßt, nie Pakete angenommen. Sie haben bewusst weggeschaut, wenn ich vorbeikam", sagt Adolphine Landgraf, die seit 2017 in Karow lebt. "Aber ich habe einfach immer weiter gegrüßt. Heute unterhalten wir uns, bieten einander Hilfe an." Rassismus im Alltag – davon kann jede der Frauen hier eine Geschichte erzählen. Vom abfälligen Kommentar bis zum zugeklebten Briefkasten. Im Stadtteilzentrum können sie sich darüber austauschen – ein Safe Space.

Noch im laufenden Jahr muss Berlin Geld sparen. Doch das ist erst der Anfang: 2025 gibt es eine Lücke von etwa 3 Milliarden Euro im Landeshaushalt. Droht der Megasparhammer? Was bedeutet dieser Spardruck für unsere Gesellschaft? Wie lassen sich besonders negative Folgen verhindern? Was können Proteste noch bewirken? Das fragen wir im Rahmen unseres Bürgertalks "Wir wollen reden" im Jugendclub "K-Vierzehn" in Berlin-Karow.

Zwischen 2016 und 2021 ist die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund in Karow um rund 50 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum hat sich dort zudem der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer verdoppelt. Berlinweit bringt der Bezirk Pankow die meisten Geflüchteten unter, aktuell sind es etwa 5.500. Auch in Karow gibt es eine Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete.

Wie in vielen sozialen Einrichtungen blicken die Mitarbeitenden des Stadtteilzentrums auf die drohenden Einsparungen des Senats mit Sorge. Bereits in diesem Jahr sollen die Ausgaben für mehr als 600 Projekte und Vorhaben gekürzt werden. Der Bezirk Pankow verzeichnet für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ein Defizit von rund 11 Millionen Euro. Wo genau der Rotstift angesetzt wird, steht aktuell noch zur Debatte. Im Bereich Soziales und Gesundheit sollen laut Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) 2025 in Pankow vorausichtlich 210.000 Euro eingespart werden, bei Jugend und Familie sind es 270.000 Euro.

"Hier kommt jede mit fünf, sechs Briefen in den Händen. Wenn uns niemand bei der Papierarbeit helfen würde, wäre das eine Katastrophe", sagt Adolphine Landgraf. Das Stadtteilzentrum sei ein wahrgewordener Traum findet auch "African Mommy" Nana. Sie lebt seit zehn Jahren in Deutschland, davon acht in Karow. Rassismus erlebe sie auf der Straße, im Supermarkt. "Geh zurück nach Afrika, haben die Leute zu mir gesagt. Sie denken, wir sind hier, um Geld zu nehmen und Kinder zu bekommen. Aber wir arbeiten. Wir sind Mütter, aber wir arbeiten", erzählt sie. Einmal habe Nana auf dem Spielplatz erlebt, wie andere Eltern ihre Kinder von ihrem Sohn fernhielten. "Mein Sohn fing an zu weinen. Ich sagte: Das sind Kinder, lasst sie doch zusammen spielen. Aber die Leute sagten: Nein."