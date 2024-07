Die Berliner Polizei hat am Mittwochabend eine propalästinensische Demonstration am Rathaus Tiergarten beendet. Nach Polizeiangaben versammelten sich mehrere hundert Menschen "im unteren dreistelligen Bereich" zu der Veranstaltung. In den sozialen Netzwerken war unter dem Motto "Hands off Lebanon now" zu der Spontandemonstration aufgerufen worden. Die Demonstranten forderten unter anderem "Freiheit für Gaza". Gegen 20:30 Uhr sei die Demonstration dann für beendet erklärt worden, sagte ein Polizeisprecher.