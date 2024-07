Do 11.07.24 | 13:50 Uhr

Der Zugverkehr rund um den Cottbuser Hauptbahnhof bleibt voraussichtlich noch bis zum Sonntagnachmittag eingeschränkt. Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag auf Nachfrage von rbb|24 mit.

Demnach verzögert sich die Anlieferung von Material, um die Signal- und Weichentechnik vollständig wiederherstellen zu können. Der eingerichtete Ersatzverkehr mit Bussen bleibt darum zunächst bestehen. Am Mittwoch hatte die Deutsche Bahn noch in Aussicht gestellt, die Arbeiten würden voraussichtlich am Donnerstagnachmittag beendet und der Bahnbetrieb auf den unterbrochenen Strecken wieder aufgenommen.