Bombenentschärfung in Cottbus führt zu Zugausfällen am Sonntag

Sperrkreis am Bahnwerk

Bahnreisende müssen sich am Sonntag rund um Cottbus auf zahlreiche Ausfälle vorbereiten. Grund ist die Entschärfung einer Weltkriegsbombe. Außerdem beeinträchtigen Reparaturarbeiten an Kabeln den Verkehr weiterhin.

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Cottbus werden am Sonntagvormittag von 9 bis 12 Uhr zahlreiche Regionalzüge ausfallen. Das hat die Deutsche Bahn am Samstag mitgeteilt.

Auf der Linie RE2 ist demnach die Strecke zwischen Vetschau und Cottbus Hbf betroffen, auf der Linie RE10 und RB43 die Strecke zwischen Calau und Frankfurt (Oder), auf der Linie RE18 und RB49 die Strecke zwischen Drepkau und Cottbus Hbf und auf der Linie RB43 die Strecke zwischen Cottbus Hbf und Calau. Teilweise sei ein Ersatzverkehr mit Bussen bestellt, aber noch nicht bestätigt.