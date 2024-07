Die Lausitz-Klinik in Forst (Spree-Neiße) schließt seine Geburtsstation ab sofort an den Wochenenden. Das teilte das Klinikum am Montag mit. Die Station bleibe immer freitags ab 22 Uhr bis montags früh um 6 Uhr geschlossen. Werdende Mütter, die in Forst ihr Baby zur Welt bringen wollten, müssen sich an den Wochenenden nun an die Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem in Cottbus wenden.

Was die Krankenhausreform für eine kleinere Klinik wie in Forst bedeuten würde

Grund für die verkürzten Öffnungszeiten ist laut Klinik ein Mangel an Hebammen. Zwar würden im Moment deutschlandweit so viele Hebammen praktizieren wie nie zuvor. Die meisten würden aber nur noch die Vor- und Nachsorge übernehmen, nicht mehr die Geburt an sich, so die Klinik.

Frauen, die von einer selbständigen Beleghebamme auch während der Geburt betreut werden, können sich auch weiterhin am Wochenende in der Lausitz-Klinik melden, hieß es. Das Krankenhaus erklärte außerdem, dass die Geburtsstation nur so lange geschlossen werde, wie der Hebammenmangel in Forst andauert.