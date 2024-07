Zwei Menschen sind am Dienstagabend in Berlin-Kreuzberg bei einer Messerstecherei verletzt worden.



Wie die Polizei dem rbb am Mittwoch mitteilte, war es am Segitzdamm zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei hätten zwei Männer Stichverletzungen erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden.



Einer der beiden erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen am Bauch und musste notoperiert werden. Ein weiterer Mann wurde durch eine Stichverletzung am Rücken verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.