In Berlin-Wilmersdorf ist am Sonntag ein Mann festgenommen worden, der eine Frau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Nach Polizeiangaben griff der 61-Jährige das 77-jährige Opfer gegen 15:10 Uhr auf dem Gehweg der Bundesallee an.

Zeugen sollen eingeschritten sein und den Mann gestoppt haben. Danach nahmen alarmierte Einsatzkräfte den Tatverdächtigen fest.

Rettungskräfte brachten die 77-Jährige ins Krankenhaus. Der Festgenommene sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt.