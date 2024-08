Manfred Berlin Donnerstag, 22.08.2024 | 10:25 Uhr

"Lustig" !

Wann wurde Cannabis erlaubt? 01.04.24 oder? Wahnsinnig "zügige" 4 Monate später denkt man über die Auswirkungen u.a. im Straßenverkehr nach. Ganz großes Kino und leider ein plakatives Beispiel für unsere Regierenden. Da lob ich mir doch Herrn Söder, der kurzer Hand in Bayern, glaube gleich noch im April, auf allen Volksfesten und Biergärten den Cannabis Konsum wieder verboten hat. Mag man von ihm halten, was man will. Aber der Mann denkt wenigstens deutlich schneller und dabei auch an Kinder und Jugendliche an diesen Orten.