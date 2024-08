Deutschlandweit und regional - ADAC rechnet zum Ferienende mit vielen Staus

Mo 26.08.24 | 15:33 Uhr

Bild: dpa/Peter Kneffel

In den meisten Bundesländern enden im August die Sommerferien - damit erwartet wird viel Autoverkehr. Baustellen und stichprobenartige Grenzkontrollen behindern dabei den Reiseverkehr.



Aufgrund vieler Urlaubsrückkehrer rechnet der ADAC zum Ferienende in vier Bundesländern am Wochenende wieder mit vollen Straßen [adac.de]. Vor allem auf Autobahnen in Bayern und Baden-Württemberg dürfte deshalb viel Verkehr herrschen, teilte der Automobilclub mit. Das Ende der Sommerferien stehe nicht nur in Berlin und Brandenburg, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an. Ebenso beginnen nach dem Wochenende in Teilen der Niederlande und Österreichs wieder die Schule.



dpa/Schierenbeck Regeln im Straßenverkehr - Deutsche Autofahrer riskieren in Polen nach Cannabis-Konsum harte Strafen Cannabis ist in Polen strikt verboten. Deutschen Autofahrern, die die Grenze überqueren, drohen bei einem positiven THC-Test harte Strafen. Selbst geringe Mengen können zu mehrjährigen Fahrverboten und hohen Geldbußen führen.

Baustellen und Engpässe behindern den Auto-Reiseverkehr

Gegen Ende der Sommerferien wird zudem wieder mehr gebaut. Darüber hinaus sind bei schönem Wetter deutschlandweit etliche Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer unterwegs, die nicht an Ferientermine gebunden sind. Das saisonale Lkw-Fahrverbot an Samstagen gilt an diesem Samstag, 31. August, zum letzten Mal in dieser Saison.

Staugefahr ist in zahlreichen deutschen Ferienregionen hoch

Autobahnen mit der größten Staugefahr sind derzeit (beide Richtungen betroffen): Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund

A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt

A5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt

A7 Flensburg - Hamburg

A7 Hannover - Hamburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg - Berlin

A10 Berliner Ring

A19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock

A24 Berlin - Hamburg

A61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Ferien enden auch in Österreich - ADAC rechnet mit Engpässen

Auch auf den Fernstraßen im benachbarten Ausland ist viel Geduld erforderlich. Dies gilt insbesondere für die Heimfahrt nach Deutschland und Österreich. In den österreichischen Bundesländern Burgenland, Wien und Niederösterreich enden jetzt die Ferien, in den übrigen Ländern die Woche danach. Etwas besser sieht es in der Gegenrichtung aus, weil insgesamt weniger Menschen jetzt noch in den Urlaub fahren. Weitere Engpässe seien laut ADAC zu erwarten in Österreich auf der Tauern-, West-, Inntal-, Brenner-, Pyhrn-, Karawanken-Autobahn sowie auf der Fernpass-Route zu erwarten, in der Schweiz auf der Gotthard-Autobahn sowie auf den Fernstraßen von den italienischen, französischen und kroatischen Küsten in Richtung Inland.

Stichprobenartige Grenzkontrollen in Grenzregionen

Grenzkontrollen - zumindest stichprobenartige - gehören an mehreren deutschen Grenzen wieder zum Alltag. Reisende sollten entsprechend mehr Fahrzeit einplanen. Schwerpunkt der Kontrollen von deutscher Seite ist seit Jahren die Einreise aus Österreich. Aber auch an den Landgrenzen zu Polen, Tschechien, der Schweiz und zu Frankreich wird derzeit verstärkt kontrolliert. Das kann schon mal bis zu 45 Minuten dauern. Aufenthalte von einigen Stunden muss einplanen, wer von Griechenland und der Türkei zurückkehrt.



Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg bis September

Auch das zweite Septemberwochenende soll laut ADAC auf deutschen Autobahnen kaum ruhiger werden - dann müssen auch die letzten Schülerinnen und Schüler in Bayern (9. September) und Baden-Württemberg (7. September) wieder aus den Sommerferien zurückkehren.

Sendung: rbb24 Inforadio, 26.08.2024, 16:07 Uhr