Stadtautobahn A100 am Innsbrucker Platz am Wochenende voll gesperrt

Do 29.08.24 | 20:09 Uhr

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin werden die Arbeiten voraussichtlich von Freitagabend, 20 Uhr bis Montagmorgen, 6 Uhr durchgeführt.

Wegen Reparaturarbeiten im Tunnel Innsbrucker Platz wird ein Teil der Berliner Stadtautobahn A100 am Wochenende voll gesperrt.

Dabei wird der Verkehr von der A100 in Fahrtrichtung Nord ab dem Autobahnkreuz Schöneberg von der Autobahn abgeleitet und an der Anschlussstelle (AS) Detmolder Straße wieder auf die Autobahn geführt.

In Richtung Süden erstreckt sich die Sperrung von der Anschlussstelle Wexstraße bis zum Innsbrucker Platz.