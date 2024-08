Zwei Männer sind in Berlin in der Nacht auf Donnerstag durch Schüsse verletzt worden.

Ein 27-Jähriger ist nach Polizeiangaben vom Donnerstag kurz vor Mitternacht zur Behandlung einer Schussverletzung am Bein in die Rettungsstelle eines Krankenhauses in Westend gekommen. Alarmierte Polizeikräfte stellten mehrere Einschusslöcher an dem Pkw fest, mit dem der Verletzte zum Krankenhaus gelangt war.

Wenig später machte ein 34-Jähriger Polizeikräfte am Saatwinkler Damm auf sich aufmerksam. Auch er wies eine Schussverletzung am Bein auf und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Ob und inwieweit die Fälle zusammenhängen und was die Hintergründe der Taten sind, wird ermittelt.