Parkhaus in Gropiusstadt nach schwerem Brand möglicherweise einsturzgefährdet

Großeinsatz in Neukölln

In Berlin-Gropiusstadt ist ein Parkhaus nach einem schweren Brand möglicherweise einsturzgefährdet. Wie die Feuerwehr dem rbb am Montag sagte, wurden die Bauaufsicht und ein Prüfstatiker angefordert. Gebrannt hatte eine oberirdische Parkgarage im Joachim-Gottschalk-Weg. Kurz vor 4 Uhr am Montagmorgen wurden die Einsatzkräfte dorthin gerufen. Gegen 5:30 Uhr hatten sie den Brand gelöscht.

Durch den Brand sind die Gebäudesubstanz und die Elektrik stark beschädigt. Außerdem sind mindestens acht Pkw ausgebrannt. Autos, die vor dem Parkhaus standen, mussten gekühlt werden. Durch die Hitze des Feuers schmolzen mehrere Metall-Lamellen der Parkhausverkleidung. Insgesamt waren 46 Feuerwehrleute im Einsatz. Warum der Brand ausgebrochen ist, wird nun ermittelt.