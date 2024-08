Nach dem Kabelbrand bei der Deutschen Bahn ist der S-Bahnverkehr auf den Linien S41/S42 wieder aufgenommen worden. Zwischen Westend und Beusselstraße gibt es eingleisig wieder durchgehenden Zugverkehr, wie die S-Bahn mitteilte. Die Ringbahn verkehrt demnach im Zehn-Minuten-Takt. Seit Freitag hatte es nach einem Kabelbrand Einschränkungen im Bereich Jungfernheide gegeben , die Ringbahn war unterbrochen und es gab Ersatzverkehr mit Bussen. Die Fernverkehrszüge der Bahn werden weiterhin umgeleitet, der Halt in Berlin-Spandau entfällt. Der Bahn zufolge ist noch bis Dienstag diese Woche mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Folgende Linien sind noch gestört:



Der Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Spandau - Fernverkehrszüge mit planmäßigem Halt an beiden Bahnhöfen werden über den nördlichen Außenring nach Gesundbrunnen umgeleitet und verspäten sich dadurch laut Bahn um etwa 20 Minuten. Zwischen Hauptbahnhof und Spandau entfällt der Halt in Jungfernheide. Jungfernheide ist mit der U-Bahnlinie 7 erreichbar.

Alle Züge der RE4 zwischen Spandau und Hauptbahnhof entfallen, sowie der Halt Jungfernheide. Als Ersatz kann die S-Bahn genutzt werden.



Bei der RE6 entfallen alle Züge zwischen Hennigsdorf und Charlottenburg. Als Ersatz können die Züge der Berliner S-Bahn genutzt werden - wwischen Hennigsdorf und Berlin Friedrichstraße die S25. Berlin Jungfernheide ist mit der U-Bahnlinie 7 erreichbar.



Alle Züge der RB10 beginnen und enden in Charlottenburg, die Halte in Jungfernheide, Berlin Hauptbahnhof, Potsdamer Platz und Südkreuz entfallen. Als Ersatz kann die S-Bahn genutzt werden.



Auch im Regionalverkehr kommt es zu Umleitungen, Verspätungen und Haltausfällen. Die Züge der Linie RB14 zwischen Nauen und Südkreuz fallen aus. Als Ersatz können die Züge der Linien RE2 und RB10 genutzt werden - RB10 fährt abweichend von und nach Berlin-Charlottenburg.



Für die RB21 gilt: Alle Züge der Linie beginnen und enden in Spandau, die Halte Jungfernheide und Gesundbrunnen entfallen. Als Ersatz können die Züge der S-Bahn genutzt werden.