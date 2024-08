Nach einem Kabelbrand bei der Bahn in Berlin ist die Polizei überzeugt: Es handelt sich um einen politischen Anschlag. Jedoch halten die Ermittler das aufgetauchte Bekennerschreiben nicht für authentisch. Spuren am Tatort sollen Aufschluss geben.

Da es auch auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg vergangene Woche zu einem mutmaßlichen Brandanschlag kam und dieser Vorfall in dem Bekennerschreiben ebenfalls erwähnt wird, hatten die Polizeibehörden in Bremen, Hamburg und Berlin gemeinsam geprüft, ob das Schreiben authentisch ist. Auf rbb-Anfrage teilte die Bremer Polizei bereits am Montag mit, dass eine "abschließend eindeutige Bewertung hinsichtlich der Authentizität des Selbstbekenner-Schreibens durch die beteiligten LKA nicht bestätigt werden" könne. Die Landeskriminalämter gehen demnach allerdings davon aus, dass die Anschläge einen linksextremistischen Hintergrund haben.

Wegen des Brands in einem Kabelschacht in Berlin kommt es nach wie vor zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr in der Hauptstadt. Ab Mittwochmorgen sollten die Züge aber wieder regulär fahren, sagte ein Sprecher der Bahn am Dienstagmorgen rbb24 auf Nachfrage. Aktuell werden den Angaben nach beschädigte Kabel ausgetauscht und Sicherheitsmessungen durchgeführt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Spandau, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Halt in Spandau entfällt demnach. Fernverkehrszüge werden über den nördlichen Außenring nach Gesundbrunnen und zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die Ringbahn fährt zwischen Beusselstraße und Westend nur eingleisig und lediglich im Zehn-Minuten-Takt.