Badegäste können ab sofort wieder ohne Bedenken im Teufelssee im Grunewald sowie in bestimmten Bereichen der Unterhavel schwimmen gehen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) hat die Badewarnungen wegen stark erhöhter Werte für E. Coli-Bakterien und Algen einer Mitteilung zufolge aufgehoben. Für die Unterhavel betrifft das die Bereiche Kleine Badewiese, Lieper Bucht, Große Steinlanke, Strandbad Wannsee und Alter Hof.

Hohe Konzentrationen von Bakterien und rasantes Algenwachstum - in Berlin eignen sich jetzt im Spätsommer gleich mehrere Gewässer nicht mehr zum Baden. Das Lageso rät vom Baden im Teufelssee, in der Unterhavel und der Dahme ab.

Bakterien im Teufelssee - Algen in der Unterhavel und in der Dahme

Für die Bereiche Grunewaldturm, Radfahrerwiese und Breitehorn hingegen bleibt die Badewarnung den Angaben zufolge wegen Algenmassenwachstums bestehen. Auch in der Dahme rät das Lageso weiterhin vom Baden in den Bereichen Schmöckwitz, Große Krampe und Bammelecke ab.



Generell warnte das Landesamt davor, in trüben Gewässern baden zu gehen. Vor allem Kinder sollten Bereiche mit grünen und blaugrünen Schlieren meiden. Bei empfindlichen Menschen könne es zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen kommen. Außerdem erschwerten die Algen durch eine geringe Sichttiefe Rettungsmaßnahmen.