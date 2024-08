Das sonnige Wetter macht am Mittwochabend Pause mit Schauern und Gewittern in der Region. Das Wochenende wird voraussichtlich freundlich - und in der kommenden Woche soll es richtig heiß werden.

Berliner und Brandenburger müssen sich am Mittwochabend auf nasses Wetter einstellen. Tagsüber solle es noch freundlich bleiben, sagte ARD-Meteorologe Alexander Rudolph rbb|24. "Spannend wird es in den Abendstunden, dann kommen von Westen her Schauer und Gewitter an."

Die Temperaturen sollen laut dem Meteorologen mancherorts die 30-Grad-Marke knacken – vor allem im Süden von Brandenburg. Rudolph rechnet nach eigenen Angaben mit 31 Grad in der Niederlausitz, in der Uckermark sollen es etwa 29 Grad werden. Die Nächte werden demnach nicht mehr so kühl wie in den vergangenen Tagen.

Der Donnerstag soll "recht freundlich" werden, so Wetterexperte Rudolph. In den Morgenstunden seien nur noch letzte Schauer entlang der Oder in Richtung Polen zu erwarten. Doch bereits ab Freitagmittag seien weitere Gewitter möglich, die sich am Nachmittag vor allem in der Nordhälfte Brandenburgs ausbreiten sollen.