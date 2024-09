Um den Bestand des Europäischen Aals zu erhalten, will das Fischereiamt Berlin am kommenden Dienstag etwa 285.000 Aale in die Uferzonen von Havel, Spree und Dahme aussetzen.



Wie die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt am Freitag mitteilte, wurden die Aale in französischen Flussmündungen gefangen und in einer Aquakulturanlage auf ihr Aussetzgewicht gebracht. Die Maßnahme wird den Angaben zufolge mit rund 96.000 Euro von der Europäischen Union, der Senatsverwaltung und von Fischereiberechtigten finanziert.