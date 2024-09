Die Berliner Polizei warnt vor einer Trickbetrugsmasche, die ihren Angaben zufolge in den vergangenen Wochen mehrfach in der Hauptstadt registriert worden ist. Demnach suchten in solchen Fällen Täter vor allem Senioren zuhause auf und gaben sich meist als falsche Handwerker aus. Die Vorfälle ereigneten sich demnach im gesamten Stadtgebiet.



Unter anderem sei beim Gespräch an der Haustür vorgegeben worden, es sei durch Bauarbeiten im Haus oder in der Nachbarschaft zu Wasserschäden oder Verunreinigungen des Trinkwassers gekommen. Die Täter hätten dabei betont, dass die vermeintliche Reparatur besonders dringlich sei und wegen der Eile habe es keine Benachrichtigung gegeben.