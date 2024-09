Ein Ehemann soll seine Frau am Montag vor den Augen ihrer gemeinsamen Kinder mit einem Messer in Tegel attackiert und verletzt haben. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Den Angaben zufolge war die 29-Jährige kurz vor acht Uhr in der Oeserstraße mit den fünf und sechs Jahre alten Söhne auf dem Weg zur Kindertagesstätte, als der 51-Jährigen sie angegriffen habe. Die Frau erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und an einer Hand. Anwesende Passanten versorgten die Frau und riefen die Polizei. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert.