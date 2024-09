Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke - Drei Menschen durch brennenden Flüssiggastank verletzt - einer davon lebensbedrohlich

Sa 14.09.24 | 12:45 Uhr

Bild: Feuerwehr Potsdam

In einem Gastank in Potsdam waren über 1.000 Liter eines Propan-Butan-Gemisches, die in Brand gerieten. Drei Menschen wurden verletzt, ein Mann so schwer, dass er in eine Spezialklinik nach Leipzig geflogen wurde. Bei ihm besteht Lebensgefahr.

Bei einem Brand eines Flüssiggastanks auf einem Grundstück im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden, davon erlitt eine Person lebensbedrohliche Brandverletzungen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der lebensbedrohlich verletzte Bewohner des Hauses musste per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig geflogen werden. Die Hausbewohnerin erlitt einen Schock. Außerdem erlitt eine Passantin, die Ersthelferin war, eine Rauchgasvergiftung. Auch sie kam in ein Krankenhaus, so die Potsdamer Feuerwehr.





In dem Gastank waren über 1.000 Liter eines Propan-Butan-Gemisches. Die Feuerwehr ließ das Gas über Stunden kontrolliert abbrennen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Werkstattgebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern. Für die Umgebung bestand keine Gefahr, so die Feuerwehr. Der Tank steht auf einem Privatgrundstück, bestätigte die Polizei am Samstag. Die Ursache ist noch unklar. 75 Kräfte waren am Abend im Einsatz.