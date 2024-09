Bis zur Adventszeit dauert es zwar noch ein paar Wochen, aber schon jetzt wird in Potsdam überlegt, wie der größte Weihnachtsmarkt der Stadt, der "Blaue Lichterglanz", attraktiver werden kann. Nicht nur in diesem Jahr, sondern generell. Dafür wurde im Sommer eine Onlineumfrage gestartet. Nun liegen die Ergebnisse vor – fast 7.000 Bürgerinnen und Bürger sowie 215 Gewerbetreibende nahmen nach Angaben der Stadtverwaltung teil.

Gefragt wurde im Rahmen der Onlineumfrage daher auch nach Standort-Alternativen: Bisher ist der Lichterglanz vor allem in der Brandenburger Straße in der Potsdamer Innenstadt angesiedelt. Fast drei Viertel der an der Umfrage teilgenommenen Bürgerinnen und Bürger favorisierten aber den Bassinplatz als Standort für einen zentralen Weihnachtsmarkt. Das sei ein deutliches Zeichen, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Ergebnisse der Befragung.

"Der 'Blaue Lichterglanz' in der Brandenburger Straße hat lange gut funktioniert und ist weiterhin der meistbesuchte Weihnachtsmarkt im gesamten Land Brandenburg", sagte Oberbürgermeister Schubert. "In den vergangenen Jahren ist aber vielleicht die Liebe zum Detail etwas verloren gegangen und die Kritik hat wahrnehmbar zugenommen." Es gebe einen klaren Wunsch nach Veränderung und Qualitätssteigerung. Diese Entwicklung nehme die Stadt ernst. Daher werde aktiv an einer Neuausrichtung des Weihnachtsmarktes gearbeitet, so Schubert. Mit der Online-Befragung sollte ein breites öffentliches Meinungsbild zur Neuausrichtung gewonnen werden. Das habe geklappt.

In gut zwei Wochen werde die Stadtverwaltung einen Vorschlag für einen Grundsatzbeschluss zur Neuausrichtung des Weihnachtsmarktes in die Stadtverordnetenversammlung einbringen, hieß es weiter. Die Stadt will dadurch auch ihre Einflussmöglichkeiten auf die Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes stärken. Auch über den künftigen Standort des Weihnachtsmarktes solle diskutiert werden. Ziel sei eine Steigerung der Attraktivität und Erlebnisqualität des Marktes.

Der "Blaue Lichterglanz" entlang der Brandenburger Straße und seinen Nebenstraßen steht seit einigen Jahren in der Kritik. Vor allem Anwohner äußerten sich meist unglücklich über die Organisation des Marktes. Aber auch die Händler waren trotz einer Million Besucher pro Jahr nicht zufrieden. Der Markt würde Dreck verursachen und den Umsatz der Läden schaden, hieß es.