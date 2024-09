In Polen und Tschechien droht Hochwasser - Brandenburg in Habachtstellung

Für Freitag, Samstag und Sonntag werden in Polen und Tschechien massive Regenfälle vorhergesagt. Das polnische Meteorologische Institut (IMGW) warnte am Donnerstagabend für das gesamte Grenzgebiet zu Tschechien mit höchster Warnstufe vor Hochwasser. In der Vorhersage warnt das Institut vor einem sehr schnellen und gefährlichen Anstieg der Wasserstände im oberen und mittleren Einzugsgebietes der Oder.

Derzeit gibt es vom Brandenburger Landesamt für Umwelt (LFU) bereits eine Hochwasser-Vorwarnung für die Lausitzer Neiße, für die Oder allerdings nicht. Die Brandenburger Behörden und Verwaltungen sind jedoch in Habachtstellung. Das LFU teilte auf rbb-Anfrage mit, derzeit werde an einer Einschätzung zur Hochwassergefahr gearbeitet. Diese würde am Freitag sowie Montag veröffentlicht werden. Der Oberlauf der Oder, also die Grenze zwischen Polen und Deutschland könnte stark betroffen sein.

Ein Tief könnte am Wochenende zu schweren Niederschlägen führen - vor allem in Polen und Tschechien. Auch in Brandenburg könnte es stark regnen. Es sind aber noch verschiedene Szenarien möglich. Nun hat das schwere Tief einen Namen: "Anett".

Im Oderbruch rechnet der Landkreis Märkisch-Oderland derzeit aber nicht mit hochwasser-ähnlichen Szenarien. Kreissprecherin Johanna Seelig sagte dem rbb am Donnerstag: "Wir werden dieses Wochenende abwarten und uns am Montag in einer internen Runde zusammensetzen und die Lage neu erörtern." Spätestens Anfang nächster Woche werde ein letztes Loch in einem Deich geschlossen sein, so Seelig. "Somit können wir final sagen, dass jeder Kilometer am Deich sicher ist."

In der an der Elbe liegenden Prignitz geht man nüchtern mit der Lage um. "Wir gehen von einem möglichen Hochwasser aus, aber das Wasser muss erst mal gefallen sein, um da entsprechende Prognosen ableiten zu können", sagte der Katastrophenschutzbeauftragte der Prignitz, Marcus Bethmann, dem rbb am Donnerstag.