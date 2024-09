"Fünf-Be"-Wetterlage - Tief mit riesigen Wassermassen nähert sich von Süden

Di 10.09.24 | 21:16 Uhr

Bild: dpa/Pleul

Ein Tief könnte am Wochenbende zu schweren Niederschläge führen - vor allem in Polen und Tschechien. Auch in Brandenburg könnte es stark regnen - verschiedene Szenarien sind aber noch möglich.

Sehr viel Regen droht Süd- und Ostdeutschland voraussichtlich ab Samstag. Ein Niederschlagsgebiet kommt dem ARD-Meteorologen Ingo Bertram zufolge von Süden und zieht voraussichtlich über Österreich und Ungarn nach Tschechien und Polen - und vielleicht nach Brandenburg. In seinen schweren Wolken trägt es massive Wassermengen. Bislang sind es Modelle und grobe Vorhersagen, wie Bertram erläutert. "300 bis 400 Milliliter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Tage - wenn das so kommt, sind es gigantische Niederschlagssummen", so der Meteorologe, "mit großen Auswirkungen."

"Vb"-Wetterlagen sind vor allem markant wegen ihrer erheblichen Niederschläge

Gesprochen wird dabei von einer "Vb"-Wetterlage. [ausgesprochen: "Fünf-Be"] Dieses "Vb" ist eine historische Bezeichnung und gehört nicht zu einer Skala von Römisch Eins bis Fünf oder weiter, sondern lediglich dieses "Vb" wird in der Meteorologie weiter genutzt aus der historischen Beschreibung mehrerer Zugbahnen von Tiefdruckgebieten. Typisch für "Vb"-Tiefdruckgebiete sind ihre Wege vom Golf von Genua über Österreich nach Tschechien und Polen - sie ziehen in der Höhenströmung also meist nach Nordosten. Ebenfalls markant: Sie sind verbunden mit viel Niederschlag.

Dicke, schwere Wolken ziehen vom Mittelmeer Richtung Norden

"Das Ganze beginnt über dem Nordmeer mit dem Tief 'Zilan' vor Norwegen und der Kaltfront dieses Tiefs, die Deutschland und auch Brandenburg überquert", sagt Bertram. Starke Winde, Regen und Gewitter bringe diese Front ab Mittwoch auch über Brandenburg und Berlin. Die schwierige Wetterlage aber ergebe sich erst in der Folge, denn ein weiteres Tief ziehe über Italien und erreiche die Adria am Freitag, so der Meteorologe. "Der Zug dieses Tiefs ist bislang noch nicht ganz klar", erklärt Bertram.



Relativ sicher sei die grobe Richtung, die dieses Tief nehmen werde: nach Norden hoch Richtung Polen. Relativ sicher sei auch der besorgniserregende Inhalt dieses Tiefs: dicke schwere Wolken mit viel Wasser. "Das ist begünstigt durch die ungewöhnlich hohen Temperaturen des Mittelmeers, die teilweise fünf bis acht Grad über den Normalwerten liegen", erläutert der Meteorologe. Deshalb transportiere dieses Tief enorme Mengen Feuchtigkeit, die es dann auf seinem Weg Richtung Norden wieder verliere.



Genauer Weg des Tiefs erst zum Ende der Woche vorhersagbar

Allerdings betont der Meteorologe auch, dass auch der genaue Umfang und die Gegenden des Niederschlags erst ab Donnerstag verlässlich prognostiziert werden könnten. Bislang gebe es verschiedene Modelle, die unterschiedliche Wege und unterschiedlich schwere Auswirkungen vorhersagen. "Bayern und Sachsen werden von den schweren Niederschlägen und den Auswirkungen dieser Niederschläge nach bisherigen - ganz verschiedenen - Modellen betroffen sein, Brandenburg bislang überwiegend nicht. Aber das kann sich ändern in den kommenden Stunden und Tagen."



Die Auswirkungen dieser voraussichtlich erheblichen Niederschläge allerdings wird Brandenburg in der kommenden Woche - auch wenn seine Landkreise weniger Regen abkriegen als etwa Tschechien oder Polen - an Elbe und Oder spüren, so der Meteorologe. Dies hänge auch vom Weg und vom Verlauf dieses Tiefs ab, also ob und wie stark die Regenfälle in den Flusseinzugsgebieten von Oder und Elbe werden. Verlässliche Prognosen seien auch erst im späteren Verlauf der Woche möglich.



