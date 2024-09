Peter Bonitz Spremberg Sonntag, 08.09.2024 | 12:27 Uhr

Also Polizist Habe ich schöne Stunden in dem Schloss als Schulungsobjekt der Polizei Cottbus erlebt.

Die Frauen im Ort haben uns sehr gut verpflegt.

Schulungen wurden in dem Gebäude und in der Umgebung nicht so trocken gehalten und wahrgenommen.

Leider wie immer in Mitteldeutschland nach der Einvernahme, nur als Geldanlage und nicht zu Nutzung erworben.

Also sollen sie die jetzigen Besitzer nicht beschweren und auf ihre Gesetze berufen.