Vielen Berlinerinnen und Berlinern sind mit der Hektik an den Berliner Ampeln unzufrieden. An ihrem Gefühl ist etwas dran, denn tatsächlich ist es gar nicht vorgesehen, dass Fußgänger bei Grün von einer Seite auf die andere kommen: In Berlin wird die Grünzeit oder Grünphase einer Ampel so bemessen, dass zwei Drittel der Furtlänge zurückgelegt werden können, wie die Senatsverwaltung auf Anfrage eines SPD-Abgeordneten im Jahr 2022 mitteilte. Den Rest der Strecke müssen Fußgänger oft während der sogenannten Räumzeit schaffen – der Zeitspanne, in der sowohl Fußgänger als auch Autos Rot haben.

Kaum leuchtet die Ampel grün, schon legen die Fußgänger los, um die Charlottenburger Bismarckstraße zu überqueren. Doch nach neun Sekunden ist es Schluss, die Ampel wird wieder rot. Es ist unmöglich, in der Zeit die fast 30 Meter von Bürgersteig zu Bürgersteig zu überqueren. "Man kommt leider nur bis zur Insel. Nicht weiter", sagt die Berlinerin Yeliz Conker einer rbb-Reporterin. Seit über 40 Jahren sei es so, sagt Conker. "Es nervt auf jeden Fall." Ähnlich sieht es ein anderer Passant, der es auch in der Zeit nicht schafft. "Das ist in Berlin überall so. Ich habe keine Lust, den Autos den Vorrang zu geben."

Ameisen haben in Berlin dieses Jahr bereits 20 Ampelanlagen ausfallen lassen. Die kleinen Tierchen kriechen in die Steuerungskästen bei den Ampeln und verursachen Kurzschlüsse. Schädlingsbekämpfung und Abdichtungen der Kästen helfen nur bedingt. Von Helena Daehler

"Die Ampeln sind in Berlin so geschaltet, dass der Autoverkehr priorisiert wird", kritisiert Ragnhild Sørensen, Sprecherin des Vereins Changing Cities, der sich für Fußgänger und Fahrradfahrer einsetzt. Sørensen plädiert für ein Modell, in den allen Verkehrsteilnehmern zurechtkommen sollten. Das Berliner Mobilitätsgesetz sehe vor, dass der ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer den Vorrang haben sollten. Ein entsprechender Fußverkehrsplan, der für Februar vorgesehen war, sei bisher nicht vorgestellt worden, so Sørensen.

Laut einer bundesweiten Richtlinie sollen Ampeln mindestens fünf Sekunden lang grün leuchten. Bei breiteren Straßen wird die Zeit so gemessen, dass Fußgänger es sicher bis zum Mittelstreifen schaffen. Lange Zeit ging man davon aus, dass langsame Fußgänger 1,2 Meter pro Sekunde zurücklegen. Inzwischen ist die Regelung in Berlin fußgängerfreundlicher geworden: Es wird mit einer Gehgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde gerechnet. Das sind 3,6 km/h. Allerdings wurden viele der insgesamt 2.155 Ampeln der Stadt noch nicht auf den neuen Wert umgestellt.

"Wie lange die Grünzeiten sind, ist am Ende eine Abwägung an jedem Knotenpunkt", erklärt Christian Haegele, Abteilungsleiter des Berliner Verkehrsmanagements. An jeder Ampel müssen mögliche Konflikte zwischen Verkehrsteilnehmern analysiert werden. "Schwierig wird es, wenn man die Verkehrsarten gegeneinander abwägen muss", sagt Haegele. "Denn es ist so, dass der Fußverkehr etwas länger warten muss, wenn wir dem ÖPNV mehr Zeit zur Verfügung stellen."

Berlins ehemalige Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hatte im März angekündigt, dass ab 2024 die Berliner Ampeln schrittweise mit einem Countdown-System ausgestattet werden sollen. Vorgesehen ist keine Angabe in Sekunden, sondern die Darstellung mit weißen Balken auf schwarzem Hintergrund. Springt die Ampel auf Rot, schaltet sich der Countdown an. Damit sollen Fußgänger erkennen, wie viel Zeit noch bleibt, um die Straße zu überqueren. Ist der letzte Balken weg, haben die Autos Grün. Das System wurde bereits an mehreren Orten in Berlin getestet.

Die technologische Entwicklung von Ampeln ist in Berlin eine fast hundert Jahre alte Tradition: Am 15. Dezember 1924 ging der erste "Verkehrsturm" am Potsdamer Platz in den Betrieb. Als Vorbild dienten ähnliche Ampeln in New York und Detroit. Die erste Berliner Ampel wurde zuerst manuell von einem Polizisten bedient, doch bereits ab 1926 funktionierte die Schaltung automatisch.

Das ist bis heute auch so, denn die Grünzeiten der Berliner Ampel sind fest programmiert. An manchen Kreuzungen gelten zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Grünphasen, um beispielsweise in der Hauptverkehrszeit den Autos mehr Zeit zu geben. Außerdem gibt es in Berlin laut dem Verkehrsexperten Haegele immer mehr Ampeln mit einer verkehrsbedingten Steuerung. Die meisten von ihnen geben Bussen und Trams Priorität, bei anderen können Fußgänger einen Taster drucken.

Am Strausberger Platz in Friedrichshain wird seit 2023 eine etwas intelligentere Steuerung getestet. Dort kommen Wärmebildkameras und ein berührungsloser Radartaster zum Einsatz, die Fußgänger und Fahrradfahrer erkennen und die Grünzeiten der Ampel optimieren. Am Großen Stern in Tiergarten wird seit wenigen Monaten ein ähnliches System für Fahrradfahrer eingesetzt.