Wertvolle Marke - Das Multimillionen-Geschäft mit dem Berlin-Marathon

Mo 09.09.24 | 06:15 Uhr | Von Shea Westhoff

Bild: IMAGO/Funke Foto Services

Das 50-jährige Jubiläum des Berlin-Marathons steht an. Außer auf mögliche Rekorde freut sich die Hauptstadt auf ein florierendes Geschäft. Wer sahnt besonders ab? Wie profitiert die Stadt? Klar ist: Der Lauf genießt einen Sonderstatus. Von Shea Westhoff

Marathon ist bedeutender Wirtschaftsfaktor in Berlin

Veranstalter SCC Events gibt über finanzielle Aspekte keine Auskunft

Großer Kostenfaktor dürfte Antrittsgage für Marathon-Stars sein

Vor-Corona-Studie spricht von 383 Millionen Euro an Wertschöpfung

Einige Bezirke verzichten auf Gebühr für Straßennutzung

Donald Duck läuft Marathon – in Berlin! Anlässlich der Ende September anstehenden Jubiläumsausgabe des Laufs erschien kürzlich eine Sonderedition der Disney-Comicreihe "Das Lustige Taschenbuch" mit dem Titel "Marathon in Berlin". Natürlich handelt es sich dabei um ein klassisches Merchandising-Produkt. Es soll etwas Geld einbringen (erhältlich ist es für 12,95 Euro), es soll aber auch als Werbung dienen für das eigentliche Produkt, und das ist der Berlin-Marathon. Der hat sich längst zu einer wertvollen Marke entwickelt, was der Eingang in die Welt des Disney-Konzerns nur bestätigt.

Weltrekorde machten die Strecke begehrt

"Es ist ein Oberklasse-Marathon, auf keiner anderen Strecke sind so viele Weltrekorde aufgestellt worden wie in Berlin", sagt ARD-Leichtathletikexperte Tim Tonder, der immer wieder Marathonläufe kommentiert. Ganze neunmal haben Läuferinnen und Läufer wie Haile Gebrselassie, Eliud Kipchoge und Tigist Assefa seit 2003 am Brandenburger Tor den offiziellen Marathon-Weltrekord geknackt. Das macht die Strecke weltberühmt und lockt tausende Hobbyläufer an. Startete der Lauf vor 50 Jahren noch mit wenigen hundert Läufern, wuchs die Teilnehmerzahl stetig und durchbrach 2019 erstmals die Schallmauer von 50.000. Zum Jubiläum stößt die Veranstaltung noch mal in neue Dimensionen vor, erwartet werden bis zu 53.000 Finisher, also Zieleinläufe. Der Berlin-Marathon hat sich zum Wirtschaftsfaktor entwickelt. Was bei diesem Geschäft mitschwingt, ist die Frage: Was haben die Berlinerinnen und Berliner eigentlich davon? Zumal die Teilnahme in diesem Jahr ein besonders kostspieliges Vergnügen ist. Es entfällt die stolze Anmeldegebühr von 205 Euro. Ob dieser Preis gerechtfertigt ist, auch darüber wird hier noch zu sprechen sein.

dpa/Patrick Pleul 26 min | UT Mo 13.05.2024 | 18:00 | DER TAG in Berlin & Brandenburg Joyce Hübner - Langstreckenläuferin & Influencerin Die Berliner Extremläuferin Joyce Hübner umrundete in 140 Tagen Deutschland an der Grenze und legte dabei insgesamt 5.127 Kilometer und 69.656 Höhenmeter in 120 Marathons zurück. Dabei wurde sie von vielen anderen begeisterten Hobby- und Profiläufer:innen etappenweise begleitet und angefeuert. In den sozialen Medien hat die Ludwigsfelderin als @runninggirl.joyce hunderttausende Follower. Ein Jahr nach dem Start in dieses extreme Abenteuer erzählt sie nun in ihrem Buch "The Joy(ce) of Running - Der Lauf meines Lebens" von dieser im Wortsinne Grenz-Erfahrung.

Stolze Einnahmen für SCC Events ...

Multipliziert man die anfallende Gebühr mit den rund 50.000 Teilnehmern, kommt für den Veranstalter SCC Events eine hübsche Summe von mehr als 10 Millionen Euro zustande. Zusätzlich präsentieren rund 160 Aussteller in den Tagen vor dem Wettkampf auf einer Messe am Tempelhofer Flughafen ihre Produkte rund um den Laufsport. Veranstalter SCC Events verlangt für einen Quadratmeter Messestand bis zu 180 Euro. Die Einnahmen dürften sich so auf eine sechsstellige Summe belaufen. Die TV-Rechte, die aktuell bei RTL liegen und über deren Volumen wie gewohnt Stillschweigen herrscht, kommen bei den Erlösen noch obendrauf. Eine Interview-Anfrage zu den finanziellen Aspekten rund um den Marathon lehnte SCC Events ab.

... und hohe Ausgaben

Klar ist allerdings, dass sich das Unternehmen die Veranstaltung auf den Straßen Berlins auch einiges kosten lässt. Denn die gut 42 Kilometer lange Strecke ist ein mächtiger Eingriff in die Logistik der Hauptstadt. So nennt SCC-Events-Geschäftsführer Jürgen Lock auf die Frage nach konkreten Kostenfaktoren in einem Podcast des Fachmagazins Runner’s World etwa Absperrungen, Querungen, Beschilderungen, eventuelle Abschleppkosten sowie einen 15 Kilometer langen Zaun, der temporär gebaut werden müsse [runnersworld.de]. Lock spricht von 1,5 Millionen Euro, die der SCC "vor ein paar Jahren" alleine für Straßensperrungen und Sicherheitsmaßnahmen habe ausgeben müssen. "Und das ist in den letzten zwei, drei Jahren noch exorbitant gestiegen", so der Geschäftsführer.

picture alliance / Andreas Gora Strecke, Straßensperrungen, Zeitplan - Was Berlin zur 50. Ausgabe des Marathons Ende September erwartet Ende September ist in Berlin traditionell Marathon-Zeit. In diesem Jahr findet das Rennen bereits zum 50. Mal statt. Mehrere zehntausend Teilnehmer werden auf Berlins Straßen dabei sein. Die wichtigsten Infos zum Lauf-Event.



Enorme Gagen für die Superstars

Ganz zu schweigen von Preisgeldern sowie den Antrittsgagen für die Weltstars des Laufsports. Die Erfolgsprämien lagen im vergangenen Jahr bei insgesamt zirka 170.000 Euro, davon erhielten die Siegerin beziehungsweise der Sieger jeweils 30.000 Euro, die Zweitplatzierten jeweils 15.000 Euro. Für den neunten Platz, den bei den Männern der deutsche Marathonläufer Amanal Petros erzielen sollte, wurden immerhin noch 2.000 Euro ausgelobt. Darüber hinaus versprach der Veranstalter sogenannte "Zeitboni", also Belohnungen für Top-Zeiten, von bis zu 30.000 Euro. Ein Weltrekord wurde natürlich besonders gewürdigt: Tigist Assefa erhielt für ihre im vergangenen Jahr aufgestellte Weltbestzeit 50.000 Euro vom Veranstalter. Was jedoch die Antrittsgagen angeht, darüber herrscht Schweigen. Klar ist, dass auch Weltklasse-Läufer selten mehr als zwei Marathons pro Jahr bestreiten. Für diese Auftritte lassen sie sich bezahlen. Dass der Kenianer Eliud Kipchoge, ehemaliger Weltrekordhalter und absoluter Superstar der Marathon-Szene, in den vergangenen Jahren Dauergast in Berlin war – und damit den anderen herbstlichen Major-Marathons Chicago und New York regelmäßig eine Absage erteilte –, das dürfte die Berliner Veranstalter teuer zu stehen gekommen sein. Verschiedene Schätzungen belaufen sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag als Startprämie für die absoluten Zuschauer-Magneten.

Der Marathon ist mit Sicherheit imagebildend für Berlin. Ökonom Wolfgang Maennig

Sponsoren genießen große Sichtbarkeit

Es summieren sich also eine Menge an Ausgaben für SCC Events. Jürgen Lock sagte gegenüber Runner’s World, dass "man ohne Sponsoring so eine Veranstaltung nicht wirtschaftlich in die schwarzen Zahlen bringen" könne. Doch auf Anfrage machen auch die Sponsoren keine Angaben, was sie dem Veranstalter für die großflächige Sichtbarkeit auf Startnummern, Bannern oder als gar für den titelgebenden Namen des Wettbewerbs zahlen (BMW ist seit 2011 Partner des Hauptstadt-Marathons). Es dürfte nicht wenig sein. Denn die werbenden Unternehmen dürfen teilhaben an der gleißenden Strahlkraft, die mittlerweile von der Veranstaltung ausgeht, wie aus einer vom Senat in Auftrag gegebenen Evaluation aus dem Jahr 2018 hervorgeht. Der Studie zufolge würden mehr als zwei Millionen Berlinerinnen und Berliner den Marathon kennen, und nicht weniger als 690.000 würden sich dafür interessieren. Das Event würde es auf eine Million nationale und internationale Besucher bringen. Es sind Zahlen, die belegen, welches Renommee der Berlin-Marathon hat – und wie daraus ein Millionengeschäft entsteht.

Eine Drittelmilliarde Euro Gesamtwertschöpfung

So erziele der Marathon durch die Ausgaben der Eventbesucher eine direkte Wertschöpfung von 141 Millionen Euro, etwa durch An- und Abreise, Übernachtung oder Sightseeing. Addiert man die sogenannte induzierte Wertschöpfung, also die erhöhte Kaufkraft in der Region in Folge des Wettbewerbs, komme der prestigeträchtige Lauf gar auf eine Gesamtwertschöpfung von 383 Millionen Euro. Eine Drittelmilliarde, ist es der Wert des Berlin-Marathons?

IMAGO / Nordphoto Erste Erfolge und Baustellen - So viel Fiél-Fußball steckt bereits in Hertha BSC Hertha BSC hat einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt, doch zuletzt zeigte die Formkurve klar nach oben. Das liegt vor allem daran, dass die Mannschaft die Spielphilosophie von Trainer Cristian Fiél immer stärker verinnerlicht. Von Marc Schwitzky

Marathon Teil eines Image-Mosaiks

Der Berliner Sportökonom Wolfgang Maennig, der regelmäßig zum wirtschaftlichen Nutzen von Sportgroßveranstaltungen forscht, betont hingegen den Faktor des Image-Gewinns und hat einen Vergleich parat, der haften bleibt. "Was macht Berlin aus?", fragt er rhetorisch und führt aus: "Der Mauerfall, die Clubszene, die Hipster, die Universitäten, die Deutsche Oper, zum Beispiel. Auch Sportveranstaltungen spielen eine wichtige Rolle, wie das DFB-Pokalfinale und der Berlin-Marathon." Alles zusammen ergebe ein riesiges, buntes Mosaik. Und wie das bei Mosaiken so ist, einzelne Steine sind vernachlässigbar. "Sie können die Oper dicht machen, Sie können auch eine Uni schließen. Aber irgendwann merken Sie: Uns fehlt etwas – oder zumindest es das Gesamtbild ein anderes geworden. Der Marathon ist mit Sicherheit imagebildend für Berlin."

Bezirke können die Gebühren für eine Sondernutzung erheben, aber sie können auch darauf verzichten, wenn es ein übergeordnetes Interesse gibt. Verkehrs-Senatsverwaltung

Bezirke erheben keine Gebühren

Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass dieser Lauf-Wettbewerb längst und unverhandelbar in den Rang einer Institution erhoben wurde. Denn normalerweise wird für private Veranstaltungen im öffentlichen Raum – und nichts anderes ist der Berlin-Marathon – eine sogenannte Sondernutzungsgebühr fällig. Allerdings gibt von den betroffenen Bezirken, durch die der Marathon-Kurs verläuft allein Berlin-Mitte an, zumindest "vorläufig" eine Sondernutzungsgebühr zu erheben, und zwar in Höhe von 20.000 Euro. Die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg geben an, selbst aktuell keine Gebühr zu verlangen. "Bezirke können die Gebühren für eine Sondernutzung erheben, aber sie können auch darauf verzichten, wenn es ein übergeordnetes Interesse gibt", teilt dazu die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz auf Anfrage mit. Der Berlin-Marathon, also ein Millionen-Geschäft von Verwaltungs Gnaden? Offensichtlich hat die ertragreiche Veranstaltung eine herausgehobene Stellung in der Hauptstadt. Und die 205 Euro? Für den Sportjournalisten Tim Tonder rechtfertigt sich die Summe außer durch den hohen organisatorischen Aufwand sowie die "Giveaways" wie T-Shirts für die Teilnehmer auch durch zwei ideelle Aspekte.

Hobbysportler und Weltrekordler zusammen

Zum einen die historische Dimension: "Man darf nicht vergessen, dass die Marathonstrecke durch West- und Ost-Berlin verläuft. Sich in diesem Bewusstsein durch die Stadt zu bewegen – das gibt es woanders nicht", sagt er. Zudem haben die "World Marathon Majors" wie der Lauf in Berlin eine Besonderheit: "Es gibt kaum eine andere Sportart, in der Hobbysportler mit der Weltspitze zusammen antreten", sagt er. Unvorstellbar sei es etwa, dass bei den French Open "ein Amateurspieler in Roland Garros auf demselben Platz unterwegs ist“ wie etwa der weltbeste Tennisspieler Novak Djokovic. Auch wenn die Hobbyläufer in Berlin die Spitzenathleten wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen: "Es ist dasselbe Rennen, derselbe Wettkampf, dieselbe Strecke." Und seit Neuestem auch dieselbe Strecke, die auch Donald Duck läuft.

Sendung: