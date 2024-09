Eine neue Verordnung hat das Wohnen auf dem Rummelsburger See erschwert – doch die Müllprobleme in der Bucht nicht gelöst. Einige Bewohner fordern ein neues Konzept für den Freiraum auf dem Wasser. Von Roberto Jurkschat und Mara Nolte

Mitten in Berlin - und doch irgendwie weit draußen - wohnt der Mathematiklehrer mit seiner Familie seit sieben Jahren auf zwei benachbarten Hausbooten. 85 leicht schaukelnde Quadratmeter für zwei Erwachsene und drei Kinder, umgeben von einer Postkarten-Kulisse - eine Entscheidung, die er in all der Zeit nicht bereut hat, wie Arik Rohloff sagt. "Man ist extrem selbstbestimmt, die Kinder können Krach machen, wir können umbauen, wie wir möchten. Die Freiheit hast du in einer Wohnung nicht", so Rohloff.

Am Abend liegt ein langer Häuserschatten über dem Westufer des Rummelsburger Sees. Durch das Bullauge sieht Arik Rohloff die Sonne hinter den Betonklötzen verschwinden. Wenn er am nächsten Morgen ins Kinderzimmer geht, kann er die Sonne über Köpenick wieder aufgehen sehen.

In Berlin gilt das für einen 35 Kilometer langen Abschnitt der Spree: zwischen Köpenick, wo der Teltowkanal abzweigt, und Spandau, wo die Spree in die Havel mündet. Ankerplätze, die den Hausboot-Bewohnern seither geblieben sind, liegen in den Spree-Seitenarmen - rings um die Insel der Jugend, in der Müggelspree, auf dem Rummelsburger See und den Bereichen um Liebesinsel und Insel Kratzbruch.

Noch empfindlicher als dieses Ankerverbot allerdings schränkt die Wasserbewohner die in der Verordnung festgeschriebene Anwesenheitspflicht ein. Demnach muss immer jemand an Bord sein, wenn ein Boot draußen auf dem Wasser ankert. Das betrifft in der Rummelsburger Bucht eine ganze Reihe von Menschen. Viele leben auf dem See, pendeln morgens mit kleinen Beibooten an Land und kommen am Nachmittag zurück in ihre Schiffe. Sie müssen jetzt während ihrer Abwesenheit eine Aufsicht organisieren.

Wie viele Menschen genau auf dem Rummelsburger See leben, ist unbekannt: Die Senatsverwaltung für Verkehr erklärte rbb|24, eine Einwohnerzahl werde auf der Bucht nicht erhoben. Als Bundeswasserstraßen fallen die Spree und der Rummelsburger See in die Zuständigkeit des Bundes.