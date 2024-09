Seit 1922 gibt es in dem historischen Gebäude bereits eine Gaststätte, damals hieß sie "Das Restaurant zum grünen Kranze". Kurz vor der Wende übernahm Claudia Ehrenhard das Lokal im Bestenseer Ortsteil Pätz. Das Gesamtgrundstück, auf dem sich der heutige "Lindenhof" befindet, ist etwa 8.000 Quadratmeter groß. Seit mehr als 120 Jahren gehört es einer Familie, die früher auch im Ort ansässig war. Nun verkaufen die Eigentümer das Grundstück, aufgeteilt in mehrere Parzellen. Auf einer ist auch der "Lindenhof".

Kurz nachdem sie vor zehn Monaten die Kündigung bekam, ist hinter den Kulissen in der Gemeinde über die Zukunft des Lindenhofs diskutiert worden. Mit einem Antrag in der Gemeindevertretung wollte die Wählervereinigung WIR! eine sogenannte Veränderungssperre erwirken. Ein gastronomischer Betrieb hätte dann auf diesem Teil des Grundstücks vorerst weiter bestehen müssen, sagt Thomas Irmer von WIR!: "Es hätte uns ein wenig mehr Zeit gegeben, um zu diskutieren, was wir hier als Gemeinde genau machen wollen. Ob erhalten und sanieren oder verkaufen. Diese Fragen wurden nicht geklärt." Denn der Gegenwind war groß. Andere Gemeindevertreter hätten den Antrag als Enteignungsversuch bezeichnet, ergänzt Frank Deichmann: "Das ist Quatsch, Enteignung sieht anders aus. Man hätte sogar über Strukturförderprogramme Geld für die Kneipe kriegen können." Deichmann berät als sachkundiger Bürger auch den Bauausschuss.

Mit 14 zu 4 Stimmen wurde der Antrag schlussendlich abgelehnt. Auch Annette Lehmann, Gemeindevertreterin in der Fraktion Unabhängige Bürger für Bestensee und Pätz hat mit "Nein" gestimmt. Sie habe, als eine der Wenigen, lange mit dem Eigentümerpaar gesprochen: "Dieses Ehepaar möcht nichts anderes als seinen Lebensabend abgesichert wissen mit dem Verkauf dieses Grundstücks. Andere Möglichkeiten kommen für sie nicht in Frage." Das Paar habe ihr irgendwie leidgetan.

Als Hauptgrund für die Ablehnung des Antrags sieht Lehmann aber, dass viele Vertreterinnen und Vertreter nicht daran geglaubt hatten, dass jemand in das sanierungsbedürftige Gebäude investieren möchte: "Was, wenn man keinen Interessenten findet und diese Gebäude irgendwann einfach zusammenfällt?"

Die Gaststätte "Lindenhof" ist nicht die Einzige in der Region, die von der Schließung bedroht ist. Von 2014 bis 2022 ist die Anzahl Restaurants mit Bedienung in Brandenburg von 2.256 auf 1.813 gesunken. Ein Minus von rund 20 Prozent. Dabei wäre potenzielle Kundschaft in touristisch geprägten Regionen da. Die Übernachtungszahlen sind in denselben Jahren um 20 Prozent gestiegen (von 11.936 auf 14.245).

Besonders in ländlichen Gebieten hätten es gastronomische Betriebe schwer, sagt Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Brandenburg: "Die Gaststätten-Kultur verschwindet zunehmend und damit verschwindet auch ein wichtiger Ankerpunkt in den Dörfern." Die Gründe für das Kneipensterben seien vielfältig. Die gestiegene Mehrwertsteuer belaste viele Betriebe und oft fehle es an motiviertem Nachwuchs.

Der Wegfall gastronomischer Betriebe sei für die gesamte Infrastruktur im ländlichen Raum problematisch: "Wenn ich 50 Kilometer Rad fahre und keine Gaststätte finde, sage ich auch, da musste nicht mehr hinfahren." Lücke fordert, dass die künftige Landesregierung Kommunen beim Erhalt der Gaststätten besser unterstützt. Denkbar sei dies mit einem Vorkaufsrecht zu günstigen Konditionen.