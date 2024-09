An der Schönhauser Allee in Berlin steht Anwohnern wie Fahrgästen des ÖPNV ab 2027 eine Großbaustelle mit zahlreichen Verkehrseinschränkungen bevor. Grund ist der Abriss und Neubau der Schönhauser-Allee-Brücke in vier Etappen bis voraussichtlich 2032.

Die 1886 errichtete Brücke überspannt zum einen zahlreiche Gleise, auf denen sowohl S-Bahnen als auch Regional- sowie Fernverkehr fahren. Zum anderen dient sie als Teil der Schönhauser Allee als Verkehrsweg für Autos, die Tram-Linie M1, Fahrräder und Fußgänger und grenzt unmittelbar an das Einkaufszentrum "Schönhauser Allee Arcaden". Die U-Bahnlinie U2 in der Mitte der Schönhauser Allee soll nach aktuellem Stand nicht vom Bauvorhaben betroffen sein. Auch der Zugang zum Einkaufszentrum soll bestehen bleiben.

Die Pankower Grünen-Abgeordnete Oda Hassepaß kritisierte die Entscheidung für die Trennung der M1 – diese Variante sei "allenfalls eine Notlösung, die den Kfz-Verkehr weiter rollen lässt. Für die Menschen, die mit der Tram unterwegs sind, bringt es zusätzlichen Stress – und dass, obwohl die meisten Berlinerinnen und Berliner nicht mit dem Auto unterwegs sind und auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind."

Die Tram-Linie M1 sei sehr gut nachgefragt, so Hassepaß, befördere wieder so viele Menschen wie vor der Corona-Pandemie. Die BVG nennt auf schriftliche Anfrage an das Abgeordnetenhaus für 2024 eine geschätzte Zahl von etwas mehr als 26.000 Fahrgästen mit der M1 pro Tag. Hassepaß argumentiert, dass sich in den 19.000 Pkw, die sich auf derselben Strecke bewegen würden, nur rund 21.000 Personen befänden. Basis sei hier die Verkehrsmengenkarte der Senatsverwaltung. Es sei hier aus ihrer Sicht nicht richtig abgewogen worden zwischen Kfz-Verkehr und ÖPNV. Auch sei die U-Bahnlinie U2, die während der Bauarbeiten ungehindert fahren soll, mittlerweile stärker ausgelastet als noch zu Beginn der Prognose – diese böte damit nicht genug Ausweichpotential für alle, die ohne Auto unterwegs seien.

Aus ihrer Sicht hätte die M1 weiter zweigleisig fahren können während der Bauarbeiten. Der motorisierte Verkehr hätte alternativ umgeleitet werden können – zum Beispiel über die Pappelallee. Zwar stelle sie die Brückensanierung nicht generell in Frage, sei aber skeptisch "ob dabei die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie des Einzelhandels bei der Baustellenplanung beachtet wurden", so Hassepaß. Immerhin: Mit dem gesicherten Radstreifen habe man die Bedürfnisse der Radfahrer berücksichtigt, so die Politikerin.