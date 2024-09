CD Mittwoch, 18.09.2024 | 18:16 Uhr

Anstatt Unsummen in peinliche Werbekampagnen zu stecken, sollte das Geld sinnvoller angelegt werden. Und das Problem sind nicht nur fehlende Fahrzeuge und Personal, sondern auch die mangelhafte Durchsetzung der Hausordnung. Nahezu jeder Bahnhof und jeder Waggon sind mittlerweile total verdreckt, überall lungern Gestalten herum, die entweder gar nicht erst fahren wollen oder die Verkehrsmittel gar nicht mehr verlassen, also auch darin schlafen.

Saubere und pünktliche Verkehrsmittel sind etwas, was eine Hauptstadt braucht. Das was Berlin seit Jahren abliefert, ist nur noch beschämend.

Übrigens sollte die Fahrradmitnahme verboten werden, wenn eh schon zu wenig Züge fahren und diese dann überfüllt sind. Ein Fahrrad nimmt 3 Fahrgästen den Stehplatz weg und Personenbeförderung sollte in diesem Fall Vorrang haben.