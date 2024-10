Das jüdische Café "Bajszel" in Berlin-Neukölln ist erneut beschmiert worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sprühten Unbekannte in der vergangenen Nacht einen Schriftzug an die Hausfassade in der Emser Straße.



Als die Täter eine Frau bemerkten, die sie beobachtete, flüchteten sie. Die Zeugin informierte anschließend Polizisten in der Nähe über den Vorfall. Die Suche nach den Tatverdächtigen verlief aber ohne Erfolg. Der Staatsschutz ermittelt.



Zuletzt war das Café in der Nacht zum vergangenen Sonntag Ziel eines Anschlags gewesen. Es brannte ein Papierkorb an der Fassade. Außerdem wurden Farbschmiereren und ein Aufkleber mit Bezug zum Nahostkonflikt entdeckt. Das Café "Bajszel" wird immer wieder attackiert, weil es sich klar und öffentlich gegen Antisemitismus positioniert.