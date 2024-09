Zunächst seien an dem Lokal gegen 4:50 Uhr rote Farbschmierereien und ein Aufkleber mit Bezug zum Nahostkonflikt entdeckt worden. Gut eine Stunde später dann ein brennender Papierkorb an der Fassade des Cafés, der gelöscht wurde. An der Wand und einer Schaufensterscheibe habe sich Ruß abgelagert, hieß es.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag ein Café nahe des Berliner S-Bahnhofs Neukölln beschädigt. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Café "Bajszel" an der Kreuzung Emser Straße/Kirchhofstraße wurde in der Vergangenheit immer wieder attackiert, weil es sich öffentlich gegen Antisemitismus positioniert und mit den Opfern antisemitischen Terrors solidarisiert. Unter anderem hinterließen Unbekannte rote Dreiecke an der Fassade. Mit diesem Symbol kennzeichnet die Terrororganisation Hamas mögliche Ziele ihrer Attacken. Bilder belegen auch andere israelfeindliche und antisemitische Parolen, die an das Lokal geschmiert wurden.

Für 19 Uhr am Sonntag haben Unterstützerinnen und Unterstützer des Cafés eine Solidaritätsdemo vor dem "Bajszel" angekündigt.