Ein heute 80 Jahre alter ehemaliger Stasi-Offizier soll vor einem halben Jahrhundert einen Mann an einem DDR-Grenzübergang heimtückisch erschossen haben. Am Montag wird in dem Prozess ein Urteil erwartet.

Rund 50 Jahre nach einem tödlichen Schuss am damaligen DDR-Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße in Berlin wird am Montagvormittag am Landgericht das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat zwölf Jahre Haft für einen Ex-Stasi-Offizier gefordert. Aus ihrer Sicht haben sich die Vorwürfe der Anklage bestätigt. Der 80-Jährige aus Leipzig habe sich des heimtückischen Mordes schuldig gemacht.