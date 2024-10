Do 10.10.24 | 14:52 Uhr | Von F. Tenner und P. Rother

Die Grundschule in Breddin hat seit sechs Wochen einen Schulhund. Joschi ist drei Tage pro Woche im Unterricht mit dabei und unterstützt die Grundschüler. Er hilft auch beim Lesen. Von Franziska Tenner und Philipp Rother

"Joschi ist hauptsächlich für das emotionale Gefühl der Kinder zuständig. Er soll die Kinder beruhigen, für Entspannung sorgen", sagt Halterin Uta Steinbeck, die in der Grundschule als Lehrerin für Mathematik und Englisch arbeitet. Darüber hinaus hat sie viel Erfahrung im Umgang mit Hunden, Joschi holte sie aus einem Tierheim in Kroatien zu sich. Steinbeck hatte dann auch die Idee, den Schnauzermischling als Schulhund einzusetzen. Zuvor hatte sie bereits ein Lehrerseminar zu dem Thema besucht.

Seit dem Start des neuen Schuljahres hat die Löwenzahn-Grundschule in Breddin (Ostprignitz-Ruppin) einen neuen Mitarbeiter. Er hat schwarzes Fell, vier Pfoten und trägt ein rotes Halstuch. Der Schnauzermischling hört auf den Namen Joschi, seit nunmehr sechs Wochen ist er als Schulhund im Einsatz. Der zwei Jahre alte Rüde soll für ein gutes Arbeitsklima und ein positives Lernerlebnis in der Grundschule sorgen.

Aber auch die Schule musste Vorkehrungen treffen. Die Vorbereitungen hätten schon im vergangenen Schuljahr begonnen, berichtet Schulleiterin Esther Schneider: "Wir haben mit Arbeitsgemeinschaften begonnen. Die Kinder konnten sich freiwillig melden, die Eltern mussten zustimmen." Das Interesse sei sehr groß gewesen, so Schneider: "Die Kinder haben drei bis vier Wochen lang einen kleinen Hundeführerschein gemacht."

Drei Tage pro Woche nimmt die Lehrerin Joschi nun mit in die Breddiner Schule. Er lässt sich streicheln, umarmen und knuddeln. Den Unterricht begleitet er aber ruhig, oft schläft er auch. "Er sorgt für Ruhe im Klassenraum, weil Hunde da eben sehr empfindlich sind und die Kinder lernen, auf den Hund Rücksicht zu nehmen", erklärt Steinbeck, die die Hofpausen nutzt, um mit Joschi zur Erholung in den Wald zu gehen.

Der Schnauzermischling ist in der Breddiner Grundschule auch als Leselernhelfer im Einsatz. Die Kinder lesen dem Hund vor, ohne dabei unterbrochen zu werden. Die Hilfe richtet sich vor allem an Kinder, die noch nicht so gut lesen können, sehr aufgeregt sind oder Scheu haben, vor anderen Menschen zu lesen. "Er ist unvoreingenommen", erklärt Halterin Steinbeck: "Er kritisiert halt nicht, ob irgendwas falsch ist, verbessert nicht. Er hört einfach nur zu."