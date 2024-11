"FU-Mitarbeiter wurden bei Angriff mit Äxten und Knüppeln bedroht"

tastatur Mittwoch, 20.11.2024 | 19:17 Uhr

Das ist ja unglaublich. Wohin sind wir an unseren Bildungseinrichtungen angelangt?

Es kann sich doch wohl kaum um dort registrierte Studenten handeln? Oder? Also, och gebe zu, dass ich unter einem Abitur (Reifeprüfung) wohl noch etwas sehr , offensichtlich Altertümliches, verstehe, Soll das die neue Diskussionskultur sein? Was hat sich durch dieses schon kriminell zu bewertende Auftreten dieser Grupee konkret verbessert - in der betr. Region meine ich. Wer so azuf Klamauk und Gewalt gebüprstet ist, der sollte sich freiwillig einem Persönlichkeitstest stellen. Man kann doch auch von jüngeren Menschen eine gewisse Gesprächskultur erwarten? Hier ging es zwar um ein poltishes Thema, aber dennoch sind die "praktizierten Mittel des Verhandelns völlig ungeeignet" - wenn man nicht mehr zustandebringt, sehe ich auch die wissenschaftliche Diskussion, die Suche nach derWahrheit ziemlich beschädigt?