Die Merlin Entertainments Gruppe schließt am 13. Dezember zwei ihrer Attraktionen in Berlin: das "Sealife Berlin" und das "Little Big City Berlin". Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die das Unternehmen vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Zunächst berichtete darüber die "B.Z.".



Hintergrund der Entscheidungen seien wirtschaftliche Gründe: Die Miniaturwelt "Little Big City" am Alexanderplatz sowie das in der Nähe gelegene Aquarium "Sealife" sprächen "das gewünschte Zielpublikum nicht mehr ausreichend an", teilte das Unternehmen mit. Dies gelte erst recht nach dem Verlust des benachbarten Aquadoms, der im Dezember 2022 explodiert war. "Wir sehen hier auch perspektivisch kein realistisches Potenzial, den Betrieb dieser beiden Attraktionen mit Merlin Entertainments’ längerfristigen Wachstumsstrategie zu vereinbaren", heißt es in der Mitteilung weiter.



Unabhängig von der dauerhaften Schließung bleibt das Sealife wegen Betonarbeiten derzeit bis einschließlich 25.11. geschlossen.