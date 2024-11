Seit rund 60 Jahren kämpft Jane Goodall für mehr Respekt vor Tieren und der Natur. Am Donnerstag kam sie nach Eberswalde, wo an der Hochschule ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern erforscht wird.

Die britische Verhaltensforscherin und Aktivistin Jane Goodall hat am Donnerstag bei einem Auftritt in Eberswalde (Barnim) für mehr Umwelt- und Klimaschutz geworben. Bevor die 90-Jährige am Abend unter dem Motto "Evening of Hope" in der Stadthalle Hufeisenfabrik auftrat, war Goodall tagsüber bei Studierenden des weltweit einmaligen Studiengangs "Sozialökologisches Waldmanagement" der Hochschule für nachhaltige Entwicklung unterwegs und pflanzte dort als Zeichen ihrer Anerkennung auf dem Waldcampus einen Baum.

Seit mehr als 60 Jahren setzt sich Goodall für Tier- und Naturschutz ein. Bekannt wurde sie in den 1960er Jahren mit Forschungen zu Primaten. Unter anderem ging sie nach Afrika, lebte unter Affen und entdeckte zum Beispiel, dass wilde Schimpansen Werkzeuge herstellen und benutzen.

Seit den 1980er Jahren engagiert sich Goodall als Öko-Aktivistin und Vortragende im Natur- und Klimaschutz. Vor allem der Menschen gemachte Klimawandel bereite ihr Sorgen, sagte sie in Eberswalde. Dem Wald in Europa gehe es sehr schlecht. "Wir haben eine Menge Intelligenz in unseren Köpfen, und wir müssen zusammenkommen und versuchen, Wege zu finden, wie wir den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt verlangsamen können. Und es braucht jeden Einzelnen von uns, der seinen Beitrag leistet", so Goodall. Daher unterstütze sie Bemühungen, den Wald zu retten, so wie in Eberswalde.